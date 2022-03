Hanoi, 22 mars (VNA) - Le gouvernement s’attache à améliorer le bien-être des personnes âgées leur permettant de s’impliquer plus activement dans le développement du pays, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail, mardi, 22 mars, à Hanoï, avec le comité permanent de l’Association des personnes âgées vietnamiennes.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Il a demandé à l’Association de superviser la mise en œuvre des politiques relatives aux personnes âgées, conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien. «Il est impératif d’améliorer la qualité des soins dispensés aux personnes âgées et de renforcer leur rôle dans la société. Il faut institutionnaliser les dispositifs de soutien si nécessaire», a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a demandé d’améliorer les connaissances sur la position, le rôle et l'importance des personnes âgées et les activités et contributions de l'Association des personnes âgées vietnamiennes à la société.

Par ailleurs, le chef du gouvernement souhaite que les personnes du 3e âge continuent à promouvoir leur rôle de supervision et de critique sociale, de servir de passerelle entre le Parti et le peuple, à accorder de l'importance à la propagande sur le rôle, la position, l'importance et la responsabilité de l'État et de la société envers les personnes âgées et à tirer le meilleur parti de la contribution et du dévouement des personnes âgées à la famille et à la société.

Le Vietnam compte actuellement environ un tiers de ses personnes âgées participant au marché du travail, dont près de 400.000 font de bonnes affaires. Des personnes âgées vivant à la campagne travaillent dans l’agriculture tandis qu'à la ville on les trouve dans les secteurs de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la santé, de la sécurité et de la défense nationale, des sciences et des technologies. Le rôle des personnes du 3e âge est promu dans la construction du Parti et des autorités à tous les niveaux.

Il est prévu que ces 10 prochaines années, les personnes âgées au Vietnam représenteront 17 % de la population, 20 % d'ici 2038 et 25 % d'ici 2050.

Objectif précis dans la période 2022-2025 : faire en sorte que 95 % des personnes âgées aient une carte d'assurance maladie ; au moins 90 % reçoivent des soins de santé primaires en temps opportun ; 100% en cas de maladie reçoivent un examen médical et un traitement et bénéficient des soins de la famille et de la communauté. Chaque année, au moins 80 % des personnes âgées en situation difficile et malades auront accès aux services de santé sous diverses formes. - VNA