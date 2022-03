Binh Phuoc (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la province méridionale de Binh Phuoc à promouvoir son rôle et sa position, et à s'efforcer de devenir prochainement un moteur majeur du développement dans l'économie clé du Sud du pays.

Photo : VNA

Lors de la visite de travail avec les autorités de cette province le 20 mars, le chef du gouvernement a décrit Binh Phuoc comme une localité stratégique importante qui relie les provinces des Hautes plateaux du Centre, Hô Chi Minh-Ville et la région du Nam Bô orientale.

Il a souligné les réalisations accomplies par cette province au cours du temps passé, et a exhorté les autorités à mettre en œuvre efficacement la stratégie d'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, le programme de relance socio-économique et les plans de développement élaborés dans les prochaines années.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les autorités de Binh Phuoc. Photo : VNA

Après avoir souligné le potentiel de développement rapide et durable de Binh Phuoc, le chef du gouvernement a demandé à Binh Phuoc d'accélérer la restructuration économique, l'industrialisation et la modernisation, et de promouvoir davantage la proportion de l'industrie, du commerce et des services basés sur la science, la technologie et l'innovation.

Selon Pham Minh Chinh, Binh Phuoc doit également se concentrer sur la planification avec une vision stratégique et une pensée innovante pour renforcer ses potentialités et ses forces et ouvrir de nouveaux espaces pour le développement local, en plus de promouvoir la réforme administrative et la transformation numérique, ainsi que le développement de l'infrastructure de la ville.

Le Premier ministre a également exhorté Binh Phuoc à se concentrer sur la construction du Parti et du système politique et la prévention de la corruption. -VNA