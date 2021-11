Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 13e Sommet Asie-Europe (ASEM) qui s'est tenu en ligne les 25 et 26 novembre sur le thème "Renforcer le multilatéralisme pour une croissance commune".



Le Premier ministre a fait quatre propositions pour renforcer la coopération entre les pays d'Asie et d’Europe dans les temps à venir : solidarité et coopération mondiale ; coopération, partage et égalité dans la production et la distribution de médicaments et de vaccins contre le COVID-19 ; aide des pays développés aux pays en développement pour faire face aux problèmes mondiaux ; promotion de la transformation numérique et de la formation des ressources humaines pour les pays en développement et les pays démunis et renforcement de la coopération publique et privée pour mobiliser des ressources pour le développement.



Pour contribuer à ce processus, le Vietnam organisera une table ronde ASEM sur l'économie numérique en 2022.



Pham Minh Chinh a également partagé les efforts et les priorités du Vietnam dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et la reprise et le développement socio-économiques ; affirmant que le Vietnam a apporté, apporte et apportera des contributions responsables à la résolution des problèmes de sécurité non traditionnels ; tout en proposant aux pays d’Asie et d’Europe d'ouvrir davantage leurs marchés d'importation et d'exportation et d'accroître les investissements.



L'exigence urgente actuelle est de promouvoir la coopération multilatérale sur la base du droit international, l'esprit de coopération et de partage des responsabilités et de contribution aux intérêts communs ; avec l’accent mis sur le dialogue, le respect, la sincérité, la substance, l'efficacité et la consolidation de la confiance stratégique entre les pays, a-t-il souligné.



Le Premier ministre a également partagé les efforts du Vietnam et des pays de l'ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.



Les évaluations et les propositions concrètes du Premier ministre Pham Minh Chinh ont été très appréciées par les dirigeants asiatiques et européens et ont été reflétées dans le document du sommet.

Ils ont partagé un consensus de renforcer la coopération pour assurer un environnement de paix et de stabilité pour le développement. Ils ont réaffirmé leur engagement à maintenir la paix, la stabilité ; à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation et du survol et à ne pas entraver les activités économiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le 14e Sommet Asie-Europe se tiendra en 2023 en Europe. -VNA