Bac Giang (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu dimanche 12 juin un dialogue en présentiel et en ligne avec 4.500 travailleurs dans tout le pays, depuis le site principal dans la province de Bac Giang (Nord).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite et offre des cadeaux aux travailleurs séjournant dans le village de An Dinh, commune de Tiên Phong, district de Yên Dung. Photo : VNA

Plus tôt, des travailleurs de partout au pays ont exprimé leur souhait de rencontrer et d’échanger avec le premier ministre sur des questions touchant à l’emploi, au revenu et à l’environnement de travail.

Le chef du gouvernement a accepté de tenir le dialogue après avoir été rapporté par le présidium de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV).

Pour préparer l’événement, la CGTV a demandé aux syndicats à tous les niveaux et aux organes de presse concernés de recueillir les propositions des employés et des employeurs au Parti et à l’État.

Elle a reçu jusqu’à présent près de 10.000 questions et propositions, principalement axées sur la hausse régionale du salaire minimum à partir du 1er juillet, les modifications des politiques en matière d’assurance sociale, de logement, de soins de santé et de protection sociale, la formation professionnelle et le traitement des violations par les employeurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite et offre des cadeaux aux travailleurs sur le chantier de construction du projet de pont Nhu Nguyêt. Photo : VNA

Lors du dialogue, les travailleurs ont exprimé leur confiance dans les politiques et les orientations du Parti et les lois de l’État, ainsi que leur détermination dans la production, au service de la construction nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’au cours des dernières années, le Parti, l’État et le peuple ont toujours accordé une attention particulière aux travailleurs et aux ouvriers, avec diverses politiques et directives pertinentes adoptées.

A l’issue du dialogue, les mécanismes, institutions et politiques seront révisés et amendés, a-t-il promis, exprimant son espoir que les salariés valorisent leur rôle dans le processus d’industrialisation et de modernisation, de construction et de défense nationale.

A cette occasion, la CGTV a lancé une émission de divertissement sur une chaîne de télévision nationale VTV3 mettant en scène des travailleurs vietnamiens accélérant l’industrialisation et la modernisation.

À travers le programme, les travailleurs parleront de leurs aspirations et de leurs souhaits, et montreront leurs talents, leurs compétences et leurs connaissances de la loi, ainsi que leur engagement citoyen dans la société. – VNA