Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté et pris la parole lors d’une session pour annoncer l’engagement international pour réduire les émissions mondiales de méthane, présidée par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von de Leyen.Le Premier ministre vietnamien a remercié et hautement apprécié le fait que le comité d'organisation, le président des États-Unis et la présidente de la CE l’avaient invité à participer à l’engagement à réduire les émissions de méthane.Selon le Premier ministre, le méthane est produit en raison de la production, de l’exploitation et du traitement des déchets non scientifiques et non durables, ce qui augmente la température de la terre. Par conséquent, tout le monde doit s'unir et se donner la main pour prévenir, repousser et réduire l'augmentation des émissions mondiales de méthane . Il s'agit d'un problème mondial. Cette question touche tout le monde. Il faut donc avoir une approche mondiale.Le Premier ministre a appelé les pays développés, les pays riches, notamment les États-Unis, et l'Union européenne à partager, à aider et à soutenir les pays en développement et les pays pauvres sur le plan de formation, d'innovation et de créativité, de technologie, de finance, d’élaboration institutionnelle, de science de gouvernance…, ce afin d’aider ainsi les pays à participer au processus de réduction des émissions mondiales de méthane.L'engagement de réduire les émissions mondiales de méthane a été signé par près de 90 pays, avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2020.Selon les Nations Unies, une réduction significative des émissions mondiales de méthane cette décennie pourrait éviter un réchauffement climatique de près de 0,3 degré Celsius d'ici les années 2040.Auparavant, Pham Minh Chinh avait assisté à une session sur l'Action sur les forêts et l'utilisation des terres, présidée par le Premier ministre britannique Boris Johnson. -VNA