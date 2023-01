Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue lao Sonexay Siphandone ont visité jeudi matin une exposition de photos sur les réalisations de la coopération entre le Vietnam et le Laos à Vientiane. Photo : VNA

Vientiane (VNA)- Dans le cadre de sa visite officielle au Laos les 11 et 12 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone accompagnés par des délégations de haut rang des deux gouvernements ont visité jeudi matin une exposition de photos sur les réalisations de la coopération entre le Vietnam et le Laos à Vientiane.Organisée par l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en marge de la 45e réunion du Comité intergouvernemental Laos - Vietnam et de la conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam – Laos, cette exposition présente des photos sur la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos au fil des ans, concentrant notamment sur des domaines économiques tels que la finance, la banque, l'énergie, les télécommunications, l'agriculture, la sylviculture … En particulier, il faut citer des projets marquants investis par des entreprises vietnamiennes au Laos comme la centrale hydroélectrique de Xekaman, la ferme de caoutchouc dans la province d'Attapeu...L'exposition a attiré l'attention de nombreux dirigeants d'entreprises vietnamiennes et lao.-VNA