Photo : VNA

Hau Giang (VNA) - Poursuivant son programme de travail dans la province de Hau Giang (Sud), ce samedi matin 16 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la Conférence de la promotion des investissements dans la province.

Il a apprécié la présence de représentants d'organisations internationales, de la communauté des affaires, d'investisseurs, estimant que cette conférence favoriserait le développement rapide et durable de Hau Giang à l'avenir.

Le Vietnam accélère le processus Doi Moi (Renouveau). Le renouveau dans l’économie repose sur trois piliers principaux : élimination de la subvention et du bureaucratie, développement de l'économie multisectorielle et intégration. Parallèlement, le pays réalise trois percées stratégiques : infrastructures, institutions et formation des ressources humaines. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement s'était engagé et continuait d'être déterminé à créer un environnement d'investissement commercial meilleur et plus favorable, égal et transparent ; à régler toutes les difficultés et tous les obstacles dans toutes les activités de production, d'affaires et d'investissement.



Pour Hau Giang, selon le Premier ministre, après près de 20 ans de sa naissance, la province dispose maintenant de nombreux facteurs favorables et d’un grand potentiel et d'atouts pour le développement, notamment du secteur agricole, industriel, logistique, énergétique et du tourisme.



Le Premier ministre a suggéré un certain nombre de domaines dans lesquels les investisseurs devraient investir à Hau Giang, tels que les infrastructures du transport ; l'industrie (industrie de transformation, industrie manufacturière, industrie alimentaire ) ; les zones industrielles ; l’agriculture de haute technologie s'adaptant au changement climatique ; le commerce et les services ; le tourisme ; la logistique ; les technologies de l'information...

Pham Minh Chinh a proposé à la province de mobiliser au maximum et d'utiliser efficacement les ressources pour se concentrer sur les investissements dans le développement des infrastructures ; traiter les recommandations des investisseurs et des entreprises.



A cette occasion, le chef du gouvernement a assisté à la cérémonie de remise des certificats d'investissement à 12 projets d’un fonds total de 19.000 milliards de dongs ; à la cérémonie de signature des accords de coopération et d'investissement d’un capital total de plus de 204.000 milliards de dongs. -VNA