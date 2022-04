Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie de célébration du 30e anniversaire du rétablissement de la province de Ninh Thuan. Photo : VNA



Ninh Thuan (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 16 avril à la cérémonie de célébration du 30e anniversaire du rétablissement de la province de Ninh Thuan au Centre (1er avril 1992 - 1er avril 2022) et du 47 ans du jour de sa libération (16 avril 1975-16 avril 2022)

Pham Minh Chinh a estimé que séparée de la province de Thuan Hai en 1992, Ninh Thuan, au cours de 30 dernières années, avait surmonté des difficultés ; profité de ses potentiels et avantages ; accéléré les énergies renouvelables, l’économie maritime et le tourisme pour se développer.

D'une province aux infrastructures médiocres, Ninh Thuan dispose à présent d'un port maritime et d’un système ferroviaire et routier pratique et s’oriente vers l’objectif de devenir un centre majeur d'énergie renouvelable du pays. La province est aussi une destination attractive pour des investisseurs nationaux et étrangers.

Durant la pandémie de COVID-19, la province maintient une croissance du PIB régional élevé de 9 %, se classant au quatrième rang du pays, en tête dans la partie Nord du Centre et la zone littorale du Centre.

Le Premier ministre a suggéré et noté certains points essentiels sur lesquels Ninh Thuan devrait se concentrer dans les temps à venir comme les infrastructures, la structure économique, la qualité des ressources humaines, l’application des sciences et technologies dans l'agriculture, les services, le tourisme...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet l'Ordre du Travail de première classe du président au Comité du Parti, à l'autorité et au peuple de la province de Ninh Thuan. Photo : VNA

Il a demandé à Ninh Thuan de perfectionner l'appareil de l’autorité ; de lutter résolument contre la corruption, les phénomènes négatifs et le gaspillage ; de promouvoir la réforme administrative et la transformation numérique ; d’améliorer considérablement l'environnement des investissements et des affaires et de renforcer la compétitivité.

En particulier, la province devrait promouvoir l'application des sciences et technologies et de créer un nouvel élan de développement. Il est nécessaire de développer l’économique agricole parallèlement à l'application des hautes technologies, à l'adaptation au changement climatique et à l’édification de la Nouvelle ruralité. Le développement industriel devrait relier au commerce, aux services, au tourisme et aux zones urbaines. Il faut mettre en jeu les avantages pour faire de Ninh Thuan un centre majeur d'énergie renouvelable du pays.



Le Premier ministre a demandé à la province de veiller constamment au développement de la santé, de l'éducation et de la formation.

Dans son discours présenté à cette occasion, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Thuan, Nguyen Duc Thanh, a précisé que le PIB régional en 2021 avait augmenté de 69,6 fois par rapport à 1992, soit un taux de croissance moyen de 8,14 %/an, supérieur au celui de l'ensemble du pays. Le capital d'investissement social total a été multiplié par plus de 440.

Ninh Thuan s'efforce d'ici 2025 de devenir une province bien développée de la région et de tout le pays, l'un des centres d'énergie et d'énergie renouvelable du pays et de figurer d’ici 2030 parmi les localités ayant un revenu intermédiaire supérieur. - VNA