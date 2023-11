Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté Hanoï dans l’après-midi du 28 novembre pour participer aux Émirats arabes unis (EAU) au Sommet mondial pour l'action climatique dans le cadre de la 28e Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), puis effectuer une visite officielle en Turquie, du 29 novembre au 3 décembre.La participation du Premier ministre vietnamien à la COP28, ainsi que ses activités bilatérales aux EAU et sa visite officielle en Turquie, revêtent des significations importantes, contribuant à confirmer la position cohérente du Vietnam en faveur de la croissance verte et de la résilience au changement climatique, tout en soulignant son rôle et sa position dans les cadres de coopération régionaux et internationaux.Ce voyage d'affaires contribuera à renforcer la confiance politique et à améliorer l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et les EAU ainsi qu'avec la Turquie. Il témoignera de l'engagement et des contributions responsables d'un Vietnam sincère et fiable, prêt à renforcer les relations d'amitié, le dialogue et la coopération mutuellement bénéfiques, à contribuer à la construction d'un environnement régional et international de paix et de stabilité avec les pays concernés.Il vise également à concrétiser la ligne diplomatique du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam sur la poursuite de la promotion et de l'amélioration de l'efficacité du travail diplomatique et de l'intégration internationale, ainsi que la Directive n° 25-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement et l'élévation de la diplomatie multilatérale d'ici 2030.Il s'agira d'une activité significative en l'honneur du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Turquie , ainsi que du 30e des relations diplomatiques entre le Vietnam et les EAU. -VNA