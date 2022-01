En raison de la crise sanitaire, de nombreux étudiants lao à Nha Trang n'ont pas pu rentrer chez eux et ont l'occasion d'accueillir le Nouvel An traditionnel du Vietnam.

Les membres du personnel vietnamien de l’hôpital de campagne de niveau2 n°3 au Soudan du Sud ont érigé un arbre "Nêu" (arbre de Nouvel An) pour lancer la célébration traditionnelle du Nouvel An lunaire.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a rendu visite et offert des cadeaux aux ménages pauvres et quasi pauvres et bénéficiaires de politiques sociales dans les districts de Nghi Lôc et Hung Nguyên.