Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de demander aux ministères, aux secteurs et aux agences concernés, dans la limite de leurs attributions et leurs missions, de prendre proactivement et sans délai des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté des opérations des marchés financier et monétaire.

Photo d'illustration : baochinhphu.vn

Le chef du gouvernement a adressé sa demande notamment au ministère des Finances, à la Banque d’Etat, au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Justice, au ministère des Transports, au ministère de l’Information et de la Communication, et à la Commission d’Etat des valeurs mobilières.



En particulier, le ministère des Finances et la Commission d’Etat des valeurs mobilières sont invités à travailler en collaboration avec les agences concernées pour demander aux entreprises côtées de publier leurs informations conformément à la législation en vigueur sous peine de lourdes sanctions. Le chef du gouvernement a adressé sa demande notamment au ministère des Finances, à la Banque d’Etat, au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Justice, au ministère des Transports, au ministère de l’Information et de la Communication, et à la Commission d’Etat des valeurs mobilières.En particulier, le ministère des Finances et la Commission d’Etat des valeurs mobilières sont invités à travailler en collaboration avec les agences concernées pour demander aux entreprises côtées de publier leurs informations conformément à la législation en vigueur sous peine de lourdes sanctions.