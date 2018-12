Hanoï, 22 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu samedi 22 décembre une séance de travail avec l’équipe de conseillers économiques pour élaborer des politiques visant à éliminer les lacunes et les limites, à obtenir une croissance de d'environ 7% et une stabilité macroéconomique en 2019.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu samedi 22 décembre une séance de travail avec l’équipe de conseillers économiques. Photo: VNA

L'équipe de conseillers économiques a avancé trois scénarios pour 2019. Selon le premier, la croissance moyenne annuelle du PIB serait de 6,86% pour la période 2018-2020. Le second et le 3è tablent sur une croissance de 6,91% et de 7,06%.

L'équipe de conseillers économiques a estimé que l’année 2019 pourrait se boucler sur une croissance de 6,9 à 7% et un taux d'inflation inférieur à 4%. Pour y parvenir, l’industrie manufacturière et les services – deux principaux moteurs - doivent atteindre des taux de croissance supérieurs à ceux de 2018 et il nécessite des mesures plus intensives que 2018 en faveur du secteur privé.

Elle a proposé de donner la priorité à la mise en œuvre de politiques et de solutions destinées à supprimer 4 goulets d’étranglement essentiels (la mise en œuvre de grands projets; des obstacles pour la percée du secteur privé; des difficultés d’investissement dans l'agriculture, des goulots d'étranglement dans l’émancipation des ressources sociales).

Prenant la parole, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé que les membres de l’équipe de conseillers économiques avaient formulé de nombreuses évaluations proches de la réalité, y compris de nouvelles propositions précises et hautement pratiques.

Passant en revue les résultats de 2018, il a déclaré que le pays avait non seulement maintenu, mais aussi obtenu un développement assez global dans un contexte international complexe. « Cela a apporté une grande confiance à près de 100 millions d’habitants sur une vie meilleure, en particulier sur une stabilité macroéconomique et une croissance élevée », a-t-il souligné.

Insistant sur la "percée" dans le slogan d'action de 2019, le Premier ministre a demandé de promouvoir les moteurs de la croissance, de traiter immédiatement les questions en suspens et les obstacles, de désamorcer les goulots d'étranglement et de "considérer réellement la science et la technologie comme le moteur de la percée".

Le Premier ministre a approuvé une proposition relative au déploiement de la technologie 5G et a chargé le ministère de l'Information et de la Communication d’élaborer ce projet en consultation avec l'équipe de conseillers économiques.

Le chef du gouvernement a également chargé l’équipe de conseillers économiques de travailler avec la partie singapourienne à l’édification d’un centre d'innovation basé sur le modèle de ce pays. -VNA