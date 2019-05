Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine. Photo: VNA



Hanoi, 23 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite officielle en Russie, a rencontré le 23 mai à Moscou, le président de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine.Les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant la coopération dynamique dans divers domaines entre les deux pays, ainsi qu’entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie.Nguyen Xuan Phuc a salué la coopération étroite et le soutien mutuel des deux organes législatifs lors de forums internationaux, et la création par les deux parties du Comité interparlementaire, qui contribue à la réalisation des accords et des projets de collaboration entre les deux pays. Il a souligné que la tâche prioritaire des gouvernements, des ministères et des secteurs des deux pays consistait à mettre en œuvre de manière efficace l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne.Viatcheslav Viktorovitch Volodine a affirmé que la Douma d’État accordait toujours une attention particulière à la promotion du partenariat bilatéral dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, de la défense, de la sécurité et du tourisme.La Douma d'Etat soutiendra activement l’édification d'un cadre juridique approprié pour stimuler les activités d'investissement dans l'industrie, l'agriculture, l'énergie et le pétrole et le gaz entre le Vietnam et la Russie.Il a déclaré que la Douma d'Etat œuvrerait pour le succès de l'Année du Vietnam en Russie et de l'Année de la Russie au Vietnam, qui marquerait le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié entre le Vietnam et la Russie (1994-2019) et le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1950-2020).Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a proposé à la Douma d'Etat de soutenir en matière juridique, de créer les conditions favorables permettant à la communauté des Vietnamiens de bien s’installer en Russie.-VNA