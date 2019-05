Stockholm (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré mardi 28 mai le président du Parlement suédois Andreas Norlen, dans le cadre de sa visite officielle en Suède.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le président du Parlement suédois Andreas Norlen, le 28 mai à Stockholm. Photo : VNA

Le chef du Parlement suédois a salué la visite du dirigeant vietnamien, la première d’un Premier ministre vietnamien depuis 1999, dans le cadre de l’organisation par les deux pays de plusieurs activités pour célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales.Pour sa part, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné que la visite de la haute délégation vietnamienne à l’occasion de cet important anniversaire visait à démontrer la grande appréciation du Vietnam pour le soutien que le peuple suédois avait accordé au Vietnam à la fois dans le passé et à présent.Il a salué les contributions apportées par le Parlement suédois au développement des relations bilatérales et a exhorté les parlements des deux pays à continuer à travailler ensemble pour aider à la mise en œuvre de nouveaux accords et orientations de coopération entre le Vietnam et la Suède.Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l’espoir que les deux parlements examinent la création des groupes de parlementaires d’amitié pour aider à renforcer leur coopération.Il a informé son hôte des résultats de sa rencontre avec le roi Carl XVI Gustaf de Suède et de ses entretiens avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven, au cours desquels les deux parties ont convenu d’une série de mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans un partenariat gagnant-gagnant.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé au Parlement suédois de continuer à créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne du pays de s’établir et de s’intégrer à la société hôte tout en préservant son identité culturelle nationale, contribuant ainsi à l’amitié et à la compréhension mutuelles entre les deux pays.Le président du Parlement suédois Andreas Norlen a affirmé que le Parlement suédois soutiendrait et ferait des efforts pour pousser la signature et la ratification rapides de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam et de l’accord de protection des investissements UE-Vietnam, qui bénéficient à toutes les parties.Il a déclaré que la signature de cet accord de libre-échange créerait un puissant élan pour la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les pays membres de l’UE, y compris la Suède.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a tranmis au président Andreas Norlen une invitation de visite au Vietnam de la part de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân. –VNA