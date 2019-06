Le PM Nguyen Xuan Phuc rencontre des résidents vietnamiens en Thaïlande.

Bangkok, 23 juin (VNA) - Le 23 juin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu visite à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande et s'est adressé à son personnel et à des représentants de la communauté vietnamienne à l'occasion de sa participation au 34e sommet de l'ASEAN.



L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Nguyen Hai Bang, a déclaré au Premier ministre que les relations entre le Vietnam et la Thaïlande se développaient bien dans divers domaines. Le commerce bilatéral devrait atteindre 20 milliards USD en 2020, a-t-il déclaré.



Le diplomate a déclaré que les résidents vietnamiens en Thaïlande avaient toujours confiance dans la politique du Parti et de l’État vietnamiens et qu'ils servaient de passerelle pour relier les deux pays.



Trinh Cao Son, président de l'association des Thaïlandais d’origine vietnamienne, s'est engagé à ne ménager aucun effort pour bâtir une communauté vietnamienne forte, préserver les identités culturelles nationales et renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples vietnamien et thaïlandais.



Après avoir écouté les aspirations des Vietnamiens résidant en Thaïlande, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc leur a présenté les réalisations remarquables du pays en matière d'économie et de politique.



Tout en évaluant les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, il a déclaré que les deux pays jouissaient de la meilleure relation de leur histoire, ajoutant que les relations entre les deux Premiers ministres étaient profondément étroites.



Le Premier ministre vietnamien a déclaré lors de sa rencontre bilatérale avec son homologue thaïlandais Prayut Chan-ocha en marge du 34e Sommet de l'ASEAN, que les propositions des deux pays avaient toutes été prises en compte et qu'ils avaient convenu de tenir la réunion conjointe du cabinet à la fin de l'année.



Il a demandé à la communauté vietnamienne de continuer à s'entraider pour préserver leurs traditions culturelles, en particulier la langue et l'écriture vietnamiennes.



Le chef du gouvernement les a encouragés à aider leurs jeunes générations à devenir des chercheurs et des scientifiques dans une société développée.



Il a souligné que chaque Vietnamien devrait devenir un pont attirant les touristes et les investisseurs thaïlandais au Vietnam et apportant des produits vietnamiens en Thaïlande.



Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite ont quitté Bangkok pour regagner le pays après leur participation au 34e sommet de l'ASEAN. -VNA