Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du groupe d'amitié parlementaire République de Corée-Vietnam, Kim Hack-yong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi matin à Hanoi le président du groupe d'amitié parlementaire République de Corée-Vietnam, Kim Hack-yong, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la réunion, le Premier ministre vietnamien a déclaré que les relations entre les deux pays se développaient fortement, de manière approfondie, efficace et fructueuse dans de nombreux domaines, renforçant ainsi la confiance politique et la compréhension mutuelle. Le Vietnam apprécie hautement le rôle important des députés des groupes d'amitié parlementaire République de Corée-Vietnam et Vietnam-République de Corée, a-t-il affirmé.

Le gouvernement vietnamien prend toujours le temps de résoudre les problèmes liés aux entreprises coréennes fonctionnant au Vietnam, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a espéré que la République de Corée continuerait à soutenir le Vietnam dans les domaines de la défense et des sports (notamment le football). Il a demandé aux deux parties de faire plus d’efforts et de faire de leur mieux pour consolider et développer les relations Vietnam-République de Corée.

Les deux parties devraient s’efforcer de porter le chiffre d’affaires bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2020, a-t-il ajouté.

Kim Hack-yong a félicité le gouvernement pour ses réalisations en matière de développement socio-économique obtenues ces dernières années.

Au nom de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Hack-yong a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens d'avoir créé des conditions favorables permettant aux entreprises et aux citoyens sud-coréens vivant au Vietnam.

Il a exprimé sa détermination à faire de gros efforts avec les députés du groupe pour contribuer de manière positive au développement des relations bilatérales. -VNA