Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji (Photo: VNA)

Tokyo, 22 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 22 octobre le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, lors de son voyage au Japon pour assister à la cérémonie d'intronisation de l'empereur japonais.



Le Premier ministre a saisi l’occasion pour présenter sa sympathie aux personnes touchées par le typhon Hagibis.



Il a salué les efforts déployés par le gouverneur et l'administration de Kanagawa pour promouvoir la coopération entre la préfecture et le Vietnam par le biais d'initiatives et d'activités axées sur les résultats, telles que le Festival du Vietnam à Kanagawa et le Festival de Kanagawa à Hanoï, qui sont devenus des événements d'échange culturel majeurs entre les deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que son pays espérait toujours renforcer ses liens avec le Japon en général et la préfecture de Kanagawa en particulier.



Il a demandé au gouverneur Kuroiwa et aux autorités de Kanagawa d'encourager les entreprises de la préfecture à renforcer les investissements et les activités commerciales au Vietnam, à favoriser les échanges culturels et la coopération touristique avec le Vietnam et à accueillir davantage d'apprentis et de travailleurs vietnamiens.



Le gouverneur a informé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc de la coopération entre Kanagawa et le Vietnam, notamment du projet d'organisation du deuxième festival de Kanagawa à Hanoi en novembre prochain.



Il a ajouté que les entreprises de la préfecture étaient intéressées par les opportunités d'investissement au Vietnam et souhaitaient accueillir davantage de travailleurs vietnamiens dans les mois à venir.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le PDG du journal Nikkei Okada Naotoshi (Photo: VNA)



Le même jour, lors de sa rencontre avec le PDG du journal Nikkei Okada Naotoshi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué l’organisation par le journal de la conférence internationale annuelle sur « L’avenir de l’Asie », qui est devenue un événement prestigieux qui a attiré la participation de nombreux dirigeants de pays asiatiques.



Il a suggéré à Nikkei d'informer régulièrement ses lecteurs japonais du développement économique au Vietnam et des efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements, contribuant ainsi à la promotion du partenariat économique Vietnam-Japon.



Okada a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir régulièrement envoyé des représentants de haut niveau à la conférence "L'avenir de l'Asie", auquel le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté lui-même en 2017, et proposé activement des solutions aux problèmes mondiaux et asiatiques, qui, a-t-il déclaré, ont grandement contribué au succès de la conférence.



Il a exprimé l’espoir que les dirigeants vietnamiens assisteront à cet événement en 2020, année où le Vietnam assumera les fonctions de président de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Il a informé le Premier ministre vietnamien du grand intérêt des entreprises japonaises pour la coopération économique avec le Vietnam et a affirmé que le journal Nikkei souhaitait contribuer davantage aux relations bilatérales entre le Vietnam et le Japon. -VNA