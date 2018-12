Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside la réunion sur les préparatifs de la Journée du Vesak de l’ONU 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères et localités concernés de se préparer minutieusement à la Journée du Vesak de l’ONU 2019.

Le chef du gouvernement a présidé mercredi 5 décembre, à Hanoï, une réunion sur l'organisation de cet événement, prévu en mai 2019 à Hanoi.

Ce sera la troisième année où le Vietnam organisera des célébrations internationales de cette fête bouddhique reconnue par l’ONU (les deux autres en 2008 et 2014). L’événement aura lieu du 12 au 14 mai 2019 dans la province de Hà Nam (Nord). Il devrait réunir quelque 1.500 délégués étrangers venus de plus de 90 pays et territoires, et environ 10.000 délégués vietnamiens.

Selon l’agenda, outre les séances d’ouverture et de clôture, la Journée du Vesak de l’ONU 2019 comprendra cinq séminaires consacrés à divers thèmes comme l’approche bouddhiste en matière de famille, de santé, d’éducation, de développement durable… ; la 4e révolution industrielle, l'éducation bouddhiste.

Nguyen Xuan Phuc a mis l’accent sur l’importance de cet événement international dont le succès contribuera à rehausser la position du Vietnam et témoignera de la politique du Parti et de l’État qui respectent et garantissent toujours la liberté religieuse.

Il a demandé aux organes compétents de se rapprocher de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) dans l’organisation de cet événement. Il a aussi exhorté l’EBV à élaborer un plan global pour une organisation optimale.

Le Premier ministre a demandé à la province de Ha Nam de créer un comité chargé de cet événement qui se réunira régulièrement pour s'assurer de la bonne avancée des préparatifs. -VNA