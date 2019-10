Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse, à la tête d’une haute délégation du Vietnam, participeront au 35e Sommet de l’ASEAN et à ses réunions connexes, prévus du 2 au 4 novembre à Bangkok, en Thaïlande.



Le chef du gouvernement vietnamien et son épouse ont été invités par le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha.



Des dirigeants des 10 pays membres de l'ASEAN, de la Chine, de la République de Corée, du Japon, des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde et des Nations Unies assisteront à ces réunions.



Lors de ce sommet, les dirigeants discuteront de la coopération pour la stabilité durable, la gestion des frontières, la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l'atténuation des catastrophes, le développement durable, le développement économique, la quatrième révolution industrielle, etc.

Après la cérémonie de clôture, aura lieu une cérémonie pour transférer le rôle de président de l’ASEAN en 2020 de la Thaïlande au Vietnam. -VNA