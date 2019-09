Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation du gouvernement et de la province de Quang Tri offrent de l'encens et des fleurs à l’ancienne citadelle de Quang Tri (Photo: chinhphu.vn)





Hanoi (VNA) - Dimanche matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et une délégation du gouvernement et de la province de Quang Tri sont venus offrir de l'encens et des fleurs à l’ancienne citadelle de Quang Tri, à l'occasion de l'anniversaire de la mort (16 septembre) pour les martyrs qui se sont bravement sacrifiés dans ce lieu historique.



Dans la résistance du peuple vietnamien contre les agresseurs américains, Quang Tri était une zone particulièrement importante, où se déroulaient les batailles les plus féroces, notamment la bataille de 81 jours visant à défendre l’ancienne citadelle de Quang Tri (du 28 juin au 16 septembre 1972). La bataille pour la défense de la citadelle de Quang Tri a largement contribué à la poursuite des négociations des Accords de paix de Paris de 1973 dans un sens favorable au Vietnam, créant ainsi un élan pour la libération totale du Sud et la réunification du pays.

Au cours de la bataille acharnée de 81 jours et nuits, des milliers de soldats se sont bravement sacrifiés dans l’ancienne citadelle de Quang Tri. Leur sang s'est fondu dans le sol pour contribuer à apporter l'indépendance, le bonheur et la prospérité à la population. Ce lieu historique est également un lieu de repos éternel de milliers de jeunes dont la plupart venant du Nord qui avaient fait écho à l’appel de la Patrie pour se rendre dans le Sud pour la libération du Sud et la réunification nationale.

Le 16 septembre 1972, la fin de 81 jours et nuits de luttes acharnées, est considéré comme l'anniversaire de la mort collective des martyrs qui y reposent.



Dans une atmosphère solennelle, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation ont offert de l'encens et des fleurs au monument au morts pour la Patrie, exprimant leur immense gratitude aux héros et aux martyrs qui sont tombés au champ d’honneur pour l'indépendance et la liberté du pays. -VNA