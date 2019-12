Photo : internet

Ca Mau, 11 décembre (VNA) - La semaine culturelle et touristique de Cà Mau 2019 s’est ouverte mardi, 11 décembre, en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

S’adressant à cet événement, le chef du gouvernement a déclaré que cette semaine culturelle et touristique permet à Cà Mau de promouvoir la coopération avec les provinces situées dans le delta du Mékong et d’attirer les investisseurs étrangers.

Il a demandé à Ca Mau de renforcer la restructuration économique en soulignant que le développement du tourisme et de service constitue une orientation durable dans la conjoncture des évolutions complexes du changement climatique à Ca Mau en particulier et dans le delta du Mékong plus globalement.

Située à l’extrême sud du pays, Cà Mau est l’une des réserves de biosphère mondiales. Nguyên Xuân Phuc a demandé à cette localité de profiter de ses caractéristiques naturelles et culturelles pour promouvoir son développement culturel et économique.

Pour le développement durable du tourisme de Ca Mau dans l’avenir, il a également demandé ce secteur à se transformer rapidement pour adapter aux nouveaux goûts des visiteurs. Il s’agit du développement touristique avec responsabilité tout en s’intéressant à l’éco-tourisme et le tourisme communautaire. De même, les autorités et la communauté d’entreprises doivent œuvrer ensemble pour régler des faiblesses du tourisme, des difficultés liées aux infrastructures, a conclu le Premier ministre.

Ces récentes années, le secteur touristique de Ca Mau enregistre une croissance continue, occupant plus de 40% de la structure économique provinciale. Entre janvier et novembre, le tourisme de Ca Mau a enregistré une hausse de plus de 15% en glissement annuel. Ca Mau a pourrait accueillir cette année près de 1,7 million de voyageurs.

A cette occasio, la tour du drapeau Hanoï a été inaugurée à Mui Ca Mau. Elle est le symbole de la souveraineté et de la réunification du Vietnam. Ce monument représente l’attachement des Hanoïens envers les habitants de l’extrême sud du pays.- VNA