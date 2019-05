Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse à l'aéroport d'Oslo-Gardermoen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse sont arrivés jeudi soir 23 mai à l'aéroport d'Oslo-Gardermoen, entamant une visite officielle en Norvège sur invitation de la Première ministre norvégienne Erna Solberg.

Nguyen Xuan Phuc et son épouse sont accompagnés, entre autres, par le ministre Mai Tien Dung, président du Bureau gouvernemental ; le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh ; le ministre des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh ; le président du Comité de gestion des fonds publics Nguyen Hoang Anh.



Il s’agit de la première visite officielle d’un Premier ministre vietnamien en Norvège depuis 1999. Elle se tient dans le contexte où les deux pays célébreront en 2021 le cinquantenaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. La Norvège a été l’un des premiers pays européens à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

La visite officielle du chef du gouvernement vietnamien en Norvège, du 24 au 26 mai, vise à réaffirmer les relations fortes entre les deux pays, d’approfondir leur amitié traditionnelle et de rendre leur coopération plus substantielle.



Durant son séjour en Norvège, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aura un entretien et des entrevues avec les dirigeants norvégiens. Il participera à un Forum d’entreprises Vietnam – Norvège et rencontrera des entrepreneurs locaux. -VNA