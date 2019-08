Hanoi, 11 août (VNA) - Le journal Lao Dông (Travail), l'un des journaux les plus anciens et les plus influents de la presse révolutionnaire vietnamienne, a célébré, le 11 août à Hanoi, le 90e anniversaire de la publication de son premier numéro (14 août 1929).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc présente l'Ordre du travail de première classe au personnel du journal et l'Ordre du travail de troisième classe à son rédacteur en chef, Nguyên Ngoc Hiên. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé des fleurs à la cérémonie.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, ainsi que le membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de Sensibilisation et d' Éducation du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, ainsi que des représentants de ministères ont assisté à la cérémonie.



Au cours des neuf décennies dernières, le journal - organe de la Confédération générale du travail du Vietnam - a été reconnu comme l'un des principaux journaux vietnamiens en matière de protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs et des fonctionnaires.



Le journal est également l’une des premières agences de presse vietnamiennes à avoir publié son édition en ligne le 19 mai 1999.



Il a apporté une contribution importante à l’œuvre de la lutte pour l’indépendance nationale et à la défense, notamment en diffusant les directives et les politiques juridiques du Parti et de l’État, en renforçant la classe ouvrière et le syndicat vietnamien.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'Etat, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présenté l'Ordre du travail de première classe au personnel du journal et l'Ordre du travail de troisième classe à son rédacteur en chef, Nguyên Ngoc Hiên, pour sa performance exceptionnelle de la période 2014. -2018.-VNA