Le PM Nguyen Xuan Phuc assiste à la conférence de printemps des investisseurs à Nghe An. Photo: VNA



Nghe An (VNA) - Le 23 février, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé à une conférence d'investisseurs dans la province centrale de Nghe An à l'occasion du début de l'Année du cochon, organisée par la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV), en coordination avec les autorités de Nghe An.



Lors de la conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa joie devant la croissance économique de Nghe An au cours des dernières années et a partagé la confiance des participants dans un avenir prometteur de la province. Soulignant le rôle de la province, il a souligné ses faiblesses, telles que le manque de ressources humaines de qualité et le faible revenu par habitant.



Le Premier ministre a exhorté Nghe An à redoubler d'efforts pour améliorer l'environnement des entreprises et des investissements, accélérer les réformes administratives et créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs. Dans le même temps, il a demandé aux investisseurs de ne pas baisser les bras face aux difficultés, ajoutant que la valeur de leur investissement était non seulement la quantité d’argent, mais aussi la valeur immatérielle, comme la confiance et l’accueil des gens.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a chargé les ministères et les agences de continuer à créer des conditions favorables en termes de mécanismes et de politiques permettant à Nghe An d'attirer les investissements et de promouvoir le développement socio-économique.



Thai Thanh Quy, président du Comité populaire de la province de Nghe An, a déclaré que l'organisation de réunions annuelles des investisseurs avait permis à la province d'attirer 150 projets d'une valeur totale de plus de 89.141 milliards de dongs (plus de 3,8 milliards d'USD) depuis 2014, dont 129 projets ont été et sont mis en œuvre dans les délais.

Les investisseurs ont contribué à créer de puissants moteurs de croissance pour Nghe An ces dernières années, a-t-il déclaré, affirmant ainsi l’engagement de la province à servir les investisseurs dans un esprit de facilitation de la croissance et d’administration des services.



Plus précisément, en 2019, Nghe An rationalisera les procédures d'investissement afin de réduire de moitié le temps nécessaire, utilisera les technologies de l'information pour garder le contrôle de toutes les données relatives aux projets d'investissement dans la province et s'efforcera d'obtenir le même traitement de tous les investisseurs, notamment en matière d'accès à la terre.



Lors de la conférence, les responsables de Nghe An ont présenté les décisions approuvant les propositions d'investissement et les licences d'investissement de plusieurs projets, ont signé des protocoles d'entente et des accords de coopération dans le domaine de l'investissement et ont récompensé des entreprises et des investisseurs affichant des performances exceptionnelles en matière d'investissement.



En marge de la conférence, plusieurs activités importantes ont été organisées, dont une session de travail entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et un certain nombre de groupes économiques, et l'inauguration de deux projets d'investissement clés, à savoir le centre de traitement de l'eau purifiée, des herbes médicinales et des jus de fruits, d'une valeur de 1.177 milliards de dongs du groupe TH et l’entrepôt de carburant de 570 milliards dongs investis par le groupe Thien Minh Duc. -VNA