Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc rencontre des retraités de la ville de Hai Phong, le 13 octobre. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – De la lutte anticoronavirus à la promotion de la croissance économique en passant par la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays et le combat contre la corruption, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé mardi 13 octobre les réalisations remarquables du pays en 2020.



Malgré un contexte difficile de l’économie mondiale, l’agriculture reste un socle de l’économie vietnamienne. Le pays a enregistré un excédent commercial de plus de 17 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des électeurs de la ville de Hai Phong.



Affirmant que le pays a bien maîtrisé l’épidémie de Covid-19, il a souligné l’importance de la mise en œuvre du double objectif de lutter contre l’épidémie et de promouvoir croissance pour maintenir les grands équilibres de l’économie et créer davantage d’emplois.



Le gouvernement continuera à mettre en œuvre une feuille de route solide et synchrone pour contrôler l’épidémie tout en renforçant l’intégration profonde à l’économie mondiale, a-t-il indiqué.



Le succès de la lutte anticoronavirus au Vietnam a montré la supériorité du régime, la bonne direction du Parti et de l’État, la participation énergique de tout le système politique et le soutien de tout le peuple, a-t-il fait valoir.



S’agissant du problème de la Mer Orientale, il a insisté que la position du Vietnam était constante sur l’édification d’une Mer Orientale de paix, de liberté de navigation et de survol, en respectant le droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



Le Premier ministre a souligné que le Vietnam était déterminé à poursuivre la lutte pour protéger sa souveraineté maritime et insulaire. Le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale sont de plus en plus rehaussés.



Malgré ses propres difficultés, le Vietnam a fait don des fournitures et du matériel médicaux à de nombreux pays pour soutenir leur lutte contre le Covid-19.



Il a également informé les électeurs des accords de libre-échange de nouvelle génération dont l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) qui a crée un nouveau marché plein de potentiel pour des produits vietnamiens.



Questionné sur la prévention et la lutte contre la corruption, le chef du gouvernement a affirmé que ce combat ne connaissait pas de "zone interdite" et que le recouvrement des biens détournés a été renforcé, a-t-il ajouté. – VNA