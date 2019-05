Hanoi, 13 mai (VNA) - Le Premier ministre népalais, KP Sharma Oli, a assisté le 10 mai à la publication d'un livre bilingue intitulé "Népal: la paix est à portée de main" à Hanoi lors de sa visite officielle au Vietnam du 9 au 13 mai.

Le Premier ministre népalais, KP Sharma Oli, à la publication d'un livre bilingue intitulé "Népal: la paix est à portée de main". Photo : Zing.vn





Le livre est écrit en vietnamien et en anglais par le vénérable Thich Huyen Dieu, fondateur de la pagode Vietnam Phât Quôc à Lumbini, au Népal, lieu de naissance du Seigneur Bouddha. C'était la première pagode vietnamienne construite à l'étranger.



Le livre devrait faire connaître davantage le Vietnam et contribuer à renforcer la compréhension bilatérale et à promouvoir l’image du Népal en tant que destination touristique. Le livre présente le conflit et le processus de paix du point de vue philosophique bouddhiste.



Il est divisé en deux parties: la première partie est en vietnamien et la dernière en anglais.



Lors de la cérémonie de publicité du livre, le Premier ministre KP Sharma Oli a déclaré que le livre contribuerait à informer les ressortissants étrangers, en particulier les adeptes du bouddhisme, de Lumbini et du mont Everest, le plus haut sommet du monde.



Le Premier ministre a souligné que le Népal n'était pas seulement le lieu de naissance du Seigneur Buddha, mais également un fondement du bouddhisme.



La publicité du livre a eu lieu au musée privé ao dai (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) au designer Lan Huong.



"Cette cérémonie est une preuve d'amitié étroite et une chance de renforcer la coopération entre le Vietnam et le Népal", a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Népal, Pham Sanh Chau.

Le Premier ministre népalais était en visite officielle au Vietnam et à la Journée du Vesak de l’ONU 2019, qui s'est ouverte dans la province d’Ha Nam le 12 mai.- VNA