Le Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, à l'Université de FPT. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, s’est rendu le 28 août au Village des logiciels de FPT, implanté dans la technopole de Hoa Lac.Le dirigeant malaisien a échangé et répondu à des questions d’étudiants de l’Université de FPT concernant les expériences de Malaisie dans le transfert numérique, les ressources humaines 4.0, l’importance des technologies de l’intelligence artificielle dans le transfert numérique.Les représentants du Groupe FPT ont présenté au Premier ministre malaisien des mesures, des services des technologies de transfert numérique en cours d’étude, de développement et d’application aux clients par ce groupe dans le monde.Partageant des expériences de son pays dans le transfert numérique, le chef du gouvernement malaisien a précisé que les technologies modernes comme l’Intelligence artificielle, l’automatisation de l’industrie… avaient permis à la Malaisie d’améliorer sa compétitivité, de créer la valeur ajouté plus importante, basée sur l’intellectuel et les technologies.La Malaisie se concentre sur l’élaboration des politiques scientifiques, technologiques et d’innovation et accélère le transfert numérique avec quatre piliers essentiels : industrie 4.0, tourisme intelligent, éducation intelligente, ville sécuritaire, a-t-il cité.Mahathir Mohamad a fait grand cas de l’objectif du transfert numérique, du développement du gouvernement numérique du Vietnam et reconnu les contributions des entreprises vietnamiennes en la matière, dont le groupe FPT.En échange avec le dirigeant malaisien, les responsables de FPT ont affirmé apprendre le modèle du parc créatif Cyberjaya, récemment établi par le Premier ministre, pour construire le complexe Education-Intelligence artificielle de FPT dans la province de Binh Dinh au Centre. -VNA