Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient d’adresser une lettre saluant les contributions importantes et les efforts inlassables des forces au front contre l’épidémie de COVID-19.

Insistant sur les efforts du Parti, de l’armée et du peuple dans leur ensemble depuis plus de 500 jours pour contenir l’épidémie de coronavirus, le Premier ministre a affirmé que la lutte contre le COVID-19 avait obtenu de premiers résultats positifs, même s'il restait encore de nombreuses difficultés et défis à relever.

Les habitants comprennent et apprécient les sacrifices de toutes les forces au front contre le coronavirus, en particulier le personnel de santé, a-t-il souligné, ajoutant que leur dévouement était une belle image qui se diffusait largement dans la lutte contre l'épidémie et qui illustrait l’union nationale.

Ces 500 derniers jours, le COVID-19 s’est développé de manière très compliquée et imprévisible et a provoqué de nombreuses difficultés, mais il ne peut pas saper l'esprit des forces en première ligne, a-t-il constaté.

Des agents de santé expriment leur volonté de vaincre l'épidémie de COVID -19. Photo: VNP

Le Parti et l'État respectent et apprécient hautement les contributions, les sacrifices et les efforts inlassables des forces au front, en particulier le personnel de santé, a affirmé le chef du gouvernement.

Face aux évolutions complexes et imprévisibles de l’épidémie dans les temps à venir, le Premier ministre les a exhortées à poursuivre leur détermination et leurs efforts, avant de déclarer que le Parti, l'État et le peuple étaient toujours à leur côté. -VNA