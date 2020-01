Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole lors de la visioconférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que l'accès aux aliments propres était un droit fondamental de l’homme et a demandé la participation de tout le système politique et de la communauté pour garantir l’hygiène alimentaire.

Lors d'une visioconférence sur ce sujet organisé samedi 11 janvier, le chef du gouvernement a appelé à un plus grand rôle des autorités locales dans la gestion et l'inspection des établissements de production et d'approvisionnement en produits alimentaires. En outre, il a exhorté à garantir le financement des activités liées à la garantie de l’hygiène alimentaire et à appliquer des sanctions sévères aux violations.



Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné l'importance d'améliorer le cadre juridique sur la sécurité sanitaire des aliments, de multiplier les modèles de production propre et d'intensifier la diffusion d'informations sur le sujet.



Il a demandé au Bureau du Gouvernement de collecter les propositions, afin de présenter prochainement au Premier ministre une directive sur le renforcement de la gestion publique de de la sécurité et de l'hygiène alimentaire.



Selon les données du ministère de la Santé, 76 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés l'année dernière, qui ont touché près de 2.000 personnes, dont huit décès. Ces chiffres représentent une diminution de 29,6% du nombre d'incidents, 42,6% de personnes touchées et 52,9% de cas mortels par rapport à 2018. -VNA