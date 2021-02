Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc est allé dimanche 7 février inspecter l’état de préparation au combat et formuler ses vœux du Têt aux Départements de police criminelle, de sécurité intérieure et à la Garde de la Police populaire.

Saluant les réalisations des forces de police durant ces derniers temps, il a déclaré que 2021 est la première année de mise en oeuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et que la sûreté de la population est une garantie du bon déploiement de la résolution.Le chef du gouvernemen a demandé de renforcer la lutte contre la criminalité, notamment pendant la fête du Têt du Buffle, estimant que l’objectif fixé par la Police populaire de réduire au moins de 5% le nombre de crimes par rapport à l’an dernier exige des efforts coordonnés.Il a ainsi souligné la nécessité de mobiliser la force globale de tout le peuple, de continuer de lancer des opérations de répression de la criminalité, de démanteler les bandes et réseaux criminels.Il faut construire les forces de police criminelle, le Département de police criminelle bien exercés et modernes, en faisant un poing d’acier dans la lutte contre la criminalité, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Dans l’après-midi, il a rendu visite au Département de sécurité intérieure du ministère de la Sécurité publique, saluant son appréhension de l’esprit de sécurité proactive dans la protection de la sécurité des congrès du PCV à tous les niveaux et du 13e Congrès national du PCV.Les missions s’annoncent lourdes pour les forces de police en 2021, a-t-il déclaré, évoquant les tâches importantes du pays, dont le déploiement de la la résolution du 13e Congrès national du PCV, l’entrée en vigueur des accords de libre-échange, l’élection des conseils populations et l’organisation des législatives.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de sa visite de la Garde de la Police populaire, le 7 février. Photo : VNA

Il a également rendu visite à la Garde de la Police populaire et l’a louée pour sa coordination dans la protection de la sécurité de 1.740 actités des hauts dirigeants du PCV et de l’Etat, de 21 visites officielles au Vietnam, 141 événements politiques importants dont l’ASEAN 2020, l’AIPA 41, les sessions de l’Assemblée nationale et le 13e Congrès national du PCV.Le chef du gouvernement a demandé à la Garde de la Police populaire de se concentrer sur la protection rapprochée et l’accompagnement de sécurité au profit des dirigeants du pays, de ses hôtes étrangers, des évements importants du pays en 2021, de ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance. – VNA