Dông Nai (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 29 janvier de faire progresser la construction de l’aéroport international de Long Thành de 336.630 milliards de dôngs, mis en chantier en 2021 dans le district de Long Thanh, province de Dông Nai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le chantier du projet d’aéroport international de Long Thành, à Dông Nai, le 29 janvier. Photo: VNA

Inspectant le chantier en trois phases qui devra desservir respectivement 25 millions, 50 millions et 100 millions de passagers, le chef du gouvernement a ordonné aux autorités ministérielles, sectorielles et locales, et aux investisseurs de conjuguer leurs efforts pour accélérer le rythme des travaux, y compris l’élaboration des plans bien ciblés pour chaque composant et le dégagement des terrains pour ce projet.Le projet d’aéroport international de Long Thanh est un projet clé national. Que les ministères, les organes et les localités sachent combien est grande l’attention portée par le Parti et l’État et l’attente de la population à cet égard, a-t-il déclaré.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses vœux du Nouvel An lunaire aux ouvriers travaillant sur ce chantier avant de se rendre dans la zone de réinstallation des populations expropriées, d’une superficie de 280 hectares, dans les communes de Lôc An et Binh Son, district de Long Thành. Environ 1.500 ménages se sont réinstallés dans cette zone capable d’accueillir 7.000 ménages.L’aéroport international de Long Thành devra desservir des liaisons vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, en passant par le Moyent-Orient, l’Asie du Nord-Est ou l’Asie du Sud. Il devra contribuer à accélérer la croissance et à élever la compétitivité nationale. – VNA