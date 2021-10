Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors d’une réunion de la permanence du gouvernement tenue le 24 octobre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’assurer l’efficacité et la faisabilité du programme de relance et de développement socio-économique, lors d’une réunion de la permanence du gouvernement tenue le 24 octobre à Hanoï.

Le programme doit avoir une grande échelle en se basant sur la Résolution du 13e Congrès national du Parti et le Plan de développement socio-économique quinquennal d’ici 2025 et le Programme de développement socio-économique en 2022, a-t-il déclaré, ajoutant que les prévisions de la situation doivent être réalistes, objectives, basées sur des statistiques fiables…

Le programme de relance et de développement socio-économiques doit se concentrer sur l’amélioration des capacités du secteur de santé, notamment la médecine préventive, les soins de santé de base, les vaccins, ainsi que sur la sécurité sociale, les programmes de soutien aux entreprises et coopératives, le développement des infrastructures stratégiques, la stabilité macroéconomique, l’équilibre offre-demande, la gestion des risques, le renforcement des capacités nationales de gouvernance, la poursuite du perfectionnement des institutions, la réforme administrative, la prévention et la lutte contre la corruption, l’ajustement flexible des politiques monétaire et budgétaire... -VNA