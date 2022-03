Des fidèles bouddhistes fêtent le Chol Chnam Thmây à la pagode Khleang dans la ville de Soc Trang. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations aux compatriotes khmers à l’occasion du Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers célébré au mois d’avril).



Dans sa lettre, le chef du gouvernement a reconnu les grandes contributions apportées par les compatriotes, les camarades et les dignitaires religieux khmers aux réalisations de développement du pays, en particulier face à la quatrième vague de contaminations au Covid-19 l’année dernière.



Il a exprimé son souhait et sa confiance que la communauté continuerait à promouvoir les belles traditions, l’esprit de solidarité, d’autonomie, de dépassement de soi sur la base de la force, de l’intelligence, de la culture et du patriotisme pour surmonter les obstacles et les défis et s’efforcer de réaliser avec succès les objectifs de développement socio-économique, de maintenir la défense et la sécurité, l’ordre et la paix sociaux.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité à la communauté khmère une fête de Chol Chnam Thmây heureuse, sûre et joyeuse.



Le Chol Chnam Thmây (qui signifie en langue khmère "entrée dans l’année nouvelle"), est l’une des plus importantes fêtes de l’année pour l’ethnie khmère. La fête dure trois jours et les dates sont fixées chaque année selon l’astrologie.



Le festival est une manifestation des aspirations du peuple khmer, comme de nombreux autres groupes ethniques, à chasser les infortunes de l’année passée et à recevoir le bonheur et la prospérité de l’An débutant. – VNA