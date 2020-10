Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a adressé samedi 17 octobre un message de félicitations à son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern pour la victoire du Parti travailliste néo-zélandais et de la Première ministre Jacinda Ardern elle-même aux élections générales tenues le même jour.

La Première ministre Jacinda Ardern célèbre la victoire électorale du Parti travailliste néo-zélandais. Photo : AFP/VNA

Félicitant chaleureusement le Parti travailliste et la Première ministre Jacinda Ardern, il a salué le succès du Parti travailliste et de la Première ministre Jacinda Ardern dans la promotion du développement socio-économique et la réponse aux crises et au Covid-19 au cours du mandat dernier.Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé la conviction que le gouvernement néo-zélandais sous la direction de la Première ministre Jacinda Ardern continuera à accomplir de nouvelles réalisations.Il a également affirmé que le Vietnam continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement néo-zélandais et la Première ministre Jacinda Ardern pour développer davantage le partenariat stratégique bilatéral dans les années à venir.Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont porté le 22 juillet dernier leurs relations au niveau de partenariat stratégique dans le contexte du 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales ainsi que du développement positif et durable du partenariat intégral fondé en 2009, et basé sur l’intérêt et la vision communs et la confiance mutuelle croissante entre les deux nations.Le commerce bilatéral de biens et de services a atteint un nouveau record de 1,3 milliard de dollars pour l’année se terminant en mars 2020. Les deux pays s’efforcent de porter leurs échanges à 2 milliards de dollars par an dans un proche avenir. – VNA