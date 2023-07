Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu jeudi 20 juillet à Hanoi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, a proposé au Vietnam et aux États-Unis d’améliorer la connectivité entre leurs économies, d’intensifier le commerce bilatéral et d’accélérer la reprise de leurs chaînes d’approvisionnement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Photo : VNA

Les entreprises américaines devraient être encouragées à développer et à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans la haute technologie, a-t-il déclaré, soulignant la construction de relations commerciales harmonieuses, durables et mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a également appelé à une collaboration plus étroite dans la réponse climatique et la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et a demandé l’aide des États-Unis dans le développement des énergies renouvelables et la mise en place d’un marché national du carbone connecté au marché international au Vietnam.

Il a apprécié la reconnaissance par la partie américaine de la mise en œuvre réussie par la Banque d’État du Vietnam (BEV) du plan d’action sur le taux de change et la transparence de l’information, contribuant au renforcement de la coopération entre les deux pays ainsi qu’entre la BEV et le département du Trésor américain.

Informant la secrétaire américaine au Trésor de la politique étrangère du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam souhaite renforcer son partenariat intégral avec les États-Unis et soutient le renforcement de l’amitié et de la coopération bilatérales dans tous les domaines, en donnant la priorité à la finance et à la banque.

Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont développées de manière positive et robuste dans tous les domaines depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 30 ans et le partenariat intégral il y a une décennie, les relations économiques et commerciales servant de pilier et un moteur.

Elles ont noté que le commerce bilatéral a dépassé 123 milliards de dollars l’année dernière, faisant des États-Unis le deuxième partenaire commercial du Vietnam et l’un de ses marchés d’exportation les plus importants. Actuellement, les États-Unis se classent au 11e rang sur les 142 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’évaluation objective et pertinente du département du Trésor américain sur la politique monétaire et la gestion du taux de change du Vietnam, et a informé la responsable américaine de la situation socio-économique du Vietnam et des principales orientations de la politique financière et monétaire.

Il a exhorté la BEV et le département du Trésor américain à maintenir des dialogues et des contacts étroits pour traiter les problèmes émergents dans les temps à venir compte tenu de l’évolution de la situation mondiale.

Pour sa part, Janet Yellen a exprimé ses impressions sur le développement du Vietnam, affirmant que le Vietnam est un partenaire de plus en plus important des États-Unis et joue un rôle clé dans la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis.

La secrétaire américaine au Trésor a déclaré qu’elle tiendra des séances de travail avec les agences américaines compétentes et transmettra les suggestions du Premier ministre vietnamien aux dirigeants américains.

Les États-Unis forgeront une coopération avec le Vietnam en matière d’investissement et de diversification et de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement, et aideront le pays dans le développement et la réforme économique, a-t-elle promis.

Janet Yellen a déclaré qu’elle soutient et souhaite de nouveaux dialogues avec la banque centrale vietnamienne sur la politique monétaire, le taux de change et d’autres questions macroéconomiques, ainsi que davantage d’activités de coopération entre les deux parties.

Les États-Unis apprécient et soutiennent hautement les efforts et les solutions du Vietnam en matière de transition énergétique, la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII et l’accélération de la réalisation du JETP grâce à la mobilisation de sources financières internationales, a-t-elle souligné. – VNA