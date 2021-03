Un avion à l'aéroport de Dien Bien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans sa décision numérotée 470/QD-TTg, le Premier ministre a accepté l’investissement dans le projet d’agrandissement de l’aéroport de Dien Bien d’un coût de plus de 1 547 milliards de dôngs (plus de 65 millions de dollars).

La compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV – Airports Corporation of Vietnam) est investisseur de ce projet.

Le projet vise à porter la capacité d’accueil de l’aéroport à 0,5 million de passagers par an et lui permettre de recevoir des avions à fuselage étroit comme l’Airbus A321, l’Airbus A320 et leurs équivalents. Les travaux seront réalisés en 34 mois.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement d’assumer la responsabilité de l’expertise du projet, de la supervision et de l’évaluation des activités d’investissement.

L'aéroport de Dien Bien (l’aéroport de Muong Thanh d’antant) dans la province de Dien Bien (Nord) a commencé ses opérations commerciales en 1994. Il dispose d'une piste de 1 830 mètres capable d’accueillir l’ATR 72 et ses équivalents. Sa capacité annuelle actuelle est de 300 000 passagers. -VNA