Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé un télégramme à un certain nombre de localités, de ministères et de secteurs concernés pour demander une réponse d'urgence au typhon MOLAVE.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc travaille avec les responsables des organes concernés pour diriger les mesures de répondre au typhon MOLAVE. Photo : VNA

La tempête MOLAVE opérait dans la région centrale des Philippines. Le matin du 26 octobre, le typhon est entré en Mer Orientale; il s'agit de la 9e tempête de l'année.

Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, cette très forte tempête se déplacera rapidement vers le continent. La nuit du 27 octobre, le typhon touchera les provinces côtières et continentales du Centre et de la région méridionale du Centre, et provoquera de fortes pluies.

Pour atténuer les dommages, le Premier ministre a demandé au Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, au Comité national de réponse aux incidents, aux catastrophes naturelles et aux opérations de recherche et de sauvetage, aux ministères, aux secteurs; ainsi qu’aux comités populaires des villes et provinces concernées de se concentrer sur la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures.

Concrètement, il est nécessaire de contrôler strictement la navigation des bateaux afin qu'ils quittent la zone dangereuse, de mettre en œuvre des plans visant à assurer la sécurité des personnes et des biens pour les ouvrages côtiers, ports, parcs industriels, projets en construction, entrepôts, systèmes de transport d’électricité, sites d’exploitation minière…

Le Premier ministre a également demandé au Comité de pilotage national de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles d’organiser des réunions régulières, de suivre de près l’évolution du typhon et des inondations pour recommander rapidement aux ministères, services et localités de prendre des mesures opportunes. Le Comité national de réponse aux incidents, aux catastrophes naturelles et aux opérations de recherche et de sauvetage examinera le plan, dirigera la préparation des forces et des moyens et aidera les localités pour organiser l’évacuation et le sauvetage sur demande.

La Télévision du Vietnam, la Radio du Vietnam et les agences de presse doivent renforcer leurs activités d'information et de communication afin que les gens puissent connaître la situation, se protéger et ainsi minimiser au maximum les dommages causés par le typhon et les inondations.

Lundi matin, 26 octobre, le Premier ministre a présidé une réunion en ligne avec des villes et provinces de la région du Centre.

Le Premier ministre a suggéré que les ministères, branches et localités se concentrent sur l'affectation et l'organisation de délégations dans les zones touchées, ou en risque élevé de catastrophes naturelles pour diriger, coordonner et aider la population, reporter toutes les réunions inutiles afin de bien prévenir les tempêtes et inondations. - VNA