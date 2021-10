Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté mercredi 20 octobre à la 2e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature le projet de plan de développement socio-économique pour 2022, soulignant la volonté d’atteindre les objectifs fixés.

Présentant les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique pour 2021, il a déclaré que le gouvernement a dirigé toutes les administrations, les secteurs et les localités à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs, tâches et solutions dans tous les domaines.Le gouvernement se concentre sur la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 dont le fil conducteur est la protection de la santé et des vies en tout premier lieu, la mobilisation des aides et l’importation des vaccins et l’accélération de la couverture vaccinale, la mise en place d’une feuille de route d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace de l’épidémie, de reprise et de développement socio-économique, a-t-il indiqué.Le gouvernement ajuste avec souplesse les politiques fiscales, monétaires et d’autres politiques pour maintenir la stabilité macroéconomique, garantir les grands équilibres, promouvoir la production et le commerce ; accélérer le décaissement des investissements publics ; booster les exportations ; déployer en priorité les mécanismes et politiques de soutien efficaces aux personnes et aux entreprises, a-t-il poursuivi.

Le gouvernement table sur une croissance vietnamienne d’environ 6 - 6,5% en 2022. Photo : VNA

2022 sera une année importante, créant une base pour la mise en œuvre des objectifs du plan quinquennal 2021-2025, a-t-il souligné, ajoutant que la situation nationale et internationale présente des opportunités et des défis entrelacés.Le gouvernement a défini 16 indicateurs clés dans les domaines de l’économie, de la société et de l’environnement ; notamment un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) d’environ 6 - 6,5%, un taux de croissance moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’environ 4%, et un déficit budgétaire d’environ 4%, a-t-il fait savoir.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini des tâches et solutions clés, notamment la mise en œuvre flexible et efficace de l’objectif de prévention et de contrôle du Covid-19 et de redressement et de développement socio-économique ; le déploiement efficace de la stratégie globale de prévention et de contrôle de l’épidémie et la mise en place d’une feuille de route d’adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace du Covid-19.Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, a formulé cinq grands groupes de questions, invitant le Parti et l’État à ajuster et à augmenter les salaires des travailleurs partis à la retraite avant 1995, à diriger les ministères et branches à achever les procédures administratives afin de mettre en œuvre rapidement trois programmes cibles nationaux. – VNA