Vaccination contre le COVID-19 dans l'arrondissement de Hai Ba Trung, Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a demandé d’assurer une organisation efficace et opportune de la vaccination contre le COVID-19 pour garantir la sécurité et la couverture des personnes ciblées.



Les conclusions du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d’une récente réunion de la permance du gouvernement sur la lutte contre le coronavirus ont été rendues publiques par une annonce numérotée 57/TB-VPCP.



Selon cette annonce, le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de s’orienter vers une vaccination pour toute la population. Il a ordonné de chercher à accéder à différentes sources de vaccins, de continuer à rechercher et développer des vaccins dans le pays pour une utilisation en 2022. -VNA