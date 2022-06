Chemin rural dans le district de Phu Cat, province de Binh Dinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 10 juin, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé la dépêche officielle n° 501/CD-TTg demandant aux dirigeants des ministères, organes et localités de diriger une mise en œuvre drastique et efficace des programmes cibles nationaux.



La dépêche est adressée aux ministres, aux chefs des organes ministériels et agences gouvernementales, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.



Selon la dépêche, le Premier ministre leur demande d’élaborer, approuver et attribuer rapidement les plans de mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025, de publier des documents d’instructions selon leurs fonctions en cherchant à empêcher tout gaspillage, perte, corruption, pratique malsaine…



Les organes compétents doivent élaborer et soumettre rapidement au Premier ministre des projets et programmes thématiques au service de la mise en œuvre du programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité et du programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté. Il faut élaborer un plan pour allouer le montant de 7.942,139 milliards de dongs du budget central pour la période 2021-2025 qui n’est pas encore alloué, et l'envoyer au ministère du Plan et de l'Investissement avant le 15 juillet 2022.-VNA