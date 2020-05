Des chaînes de production et d'emballage de chaussettes de la sarl de Jasan Vietnam, dans le parc industriel de VSIP Hai Phong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux agences compétentes de soutenir les entreprises pour surmonter les défis causés par le COVID-19 et profiter des opportunités pour se rétablir.

Il a appelé la communauté des entreprises et les habitants à unir leurs forces, de concert avec le gouvernement, pour lutter contre le coronavirus, afin de réaliser les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2020.

Le Premier ministre a ordonné aux ministères, agences au rang ministériel, aux agences gouvernementales et aux autorités locales d'examiner et de traiter les propositions des entreprises, de prendre des mesures pour régler les difficultés rencontrées par celles-ci en cette période de pandémie de COVID-19.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a été autorisé de coopérer avec les organes concernés pour perfectionner un projet de résolution du gouvernement sur les tâches et solutions pour aider les entreprises à promouvoir la production, et accélérer le décaissement des investissements publics. Parallèlement, les organes concernés ont été invités à élaborer des plans d’action précis pour appliquer la résolution susmentionnée après sa publication.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de coordonner avec d’autres pour examiner l'extension, l'exonération et la réduction d'un certain nombre de frais, afin de soulager les difficultés rencontrées par les entreprises.

La Banque d'État du Vietnam sera chargée de demander aux établissements de crédit de réduire les taux d'intérêt en faveur des entreprises et particuliers.

Le Premier ministre a ordonné au ministère de l'Industrie et du Commerce de prendre des mesures pour fournir suffisamment de matériaux au service de la production nationale, consolider le marché intérieur et rechercher de nouveaux marchés d'exportation.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été invité à prolonger et à octroyer de nouveaux permis de travail aux experts, aux chefs d'entreprise et aux techniciens étrangers.

Enfin, le Premier ministre a demandé à la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam de travailler avec les agences concernées pour continuer à collecter les avis et propositions des entreprises, ce pour proposer ainsi des solutions et initiatives pour améliorer l'environnement des affaires et la compétitivité nationale, et promouvoir la participation des entreprises au modèle de coopération publique-privée… -VNA