Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé dans une directive aux ministères, aux secteurs et aux localités de concentrer leurs ressources sur la gestion des inondations et des fortes pluies qui avaient fait cinq morts et six disparus dans le Centre dans la matinée du 8 octobre.

Des pluies torrentielles ont frappé le Centre depuis le 6 octobre. Photo: VNA

Des pluies torrentielles ont frappé la région centrale depuis le 6 octobre, les plus fortes précipitations de 700 à 900 mm ont été enregistrées dans les provinces de Quang Tri et Thua Thiên-Huê.



De fortes pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours, posant un risque élevé d’inondations subites, de glissements de terrain et de montée des eaux dans de plusieurs districts de ces localités.



Le chef du gouvernement a demandé aux comités populaires dans les provinces côtières de Hà Tinh à Phu Yên et dans les Hauts Plateaux du Centre de suivre de près l’évolution de la situation afin de prendre rapidement des mesures de riposte.



Il faut veiller à évacuer les personnes des zones dangereuses et à les aider à trouver un abri temporaire et de la nourriture, a-t-il souligné.



Les comités populaires ont été instamment priés de prendre des mesures pour consolider les digues et les réservoirs et d’intensifier la surveillance afin d’assurer la sécurité de l’exploitation des réservoirs.



Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique sont tenus de se préparer à aider les populations locales à faire face aux fortes pluies et aux inondations et à en surmonter les conséquences, tandis que le ministère des Communications et des Transports a été invité à assurer la sécurité des navires et des véhicules ainsi que des routes, des voies navigables et des lignes ferroviaires dans les zones touchées.



Le Premier ministre a également demandé au ministère de la Santé de guider les localités sur la manière de mettre en œuvre des mesures pour prévenir la propagation des maladies, en particulier le Covid-19, dans les zones d’évacuation, et de fournir les médicaments et produits chimiques nécessaires aux localités touchées.



Le ministère de l’Éducation et de la Formation devrait prendre des mesures pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves et minimiser toute perte d’infrastructure ou d’outils et d’équipements d’enseignement.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement devra charger le Centre national de prévision hydrométéorologique de suivre de près l’évolution des pluies et des inondations afin de fournir des prévisions précises aux médias et aux bureaux connexes, en tenant le public informé. – VNA