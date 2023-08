Des crues soudaines causent de graves dommages au district de Mu Cang Chai, province de Yên Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon une dépêche officielle signée le 8 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les glissements de terrain, de berges, de côtes et les crues soudaines, ainsi que réduire leurs dommages.



La dépêche a été envoyée aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, aux dirigeants du Comité de pilotage de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe et de recherche et de sauvetage, ainsi qu’aux ministres de nombreux ministères.



Le Premier ministre leur a demandé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans les zones à haut risque de glissements de terrain et de crues soudaines, limiter les dommages matériels et éviter les situations mauvaises.



Il est nécessaire d'organiser un soutien en termes de nourriture, d’articles de première nécessité et de logements pour les sinistrés et les personnes évacuées des zones à risque…



À long terme, les localités doivent contrôler strictement la planification de la construction et les activités de construction, interdire et sanctionner strictement l'abattage des forêts, en particulier les forêts de protection et les forêts à usage spécial…



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement finalise d'urgence le projet "Alerte précoce liée aux glissements de terrain et aux crues soudaines dans les zones montagneuses et la Moyenne région" afin de le soumettre au Premier ministre pour approbation ce mois-ci, en vue d'une mise en œuvre au plus tôt possible.



Les médias continuent de renforcer la présentation des connaissances et des compétences d'identification des risques et d'intervention en cas de glissements de terrain...



Les ministères et secteurs, en coopération active avec les localités, sont toujours prêts à les aider à gérer et à surmonter les difficultés. - VNA