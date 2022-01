Lors de la réunion. Photo : VNA

Il a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité ont été menées de manière continue et drastique du gouvernement aux autorités locales, démontrant une grande détermination politique et obtenant des résultats remarquables.Cependant, a-t-il souligné, il reste beaucoup à faire maintenant, notamment l'amélioration de la qualité des inspections et des capacités des personnes impliquées dans ce travail, le renouvellement de la diffusion et de l'éducation du droit et l'intensification des inspections thématiques et spécialisées.Le chef du gouvernement a demandé un renforcement des inspections, notamment sur les responsabilités des dirigeants, y compris les responsables de ministères, de secteurs et de localités et en se concentrant sur des programmes majeurs tels que la prévention et le contrôle du COVID-19 et les programmes de redressement et de développement socio-économiques.Il a proposé au secteur des affaires intérieures d'accélérer l'instruction, la vérification et le jugement des affaires conformément à la loi, et dans l'esprit ‘’il n'y a pas de zone interdite et de exceptions’’. - VNA