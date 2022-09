Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mardi 27 septembre de concentrer tous les efforts pour faire face à l’arrivée imminente du puissant typhon Noru, le quatrième à frapper le pays depuis le début de l’année.

Le secteur de l’électricité se prépare au typhon Noru, le quatrième à frapper le pays depuis le début de l’année. Photo : VNA

Le secteur de l’électricité se prépare au typhon Noru, le quatrième à frapper le pays depuis le début de l’année. Photo : VNA

Le typhon Noru à l’intensité particulièrement violente et aux effets dévastateurs se dirige rapidement vers la mer et la terre ferme de notre pays, a-t-il averti dans dans un télégramme officiel aux provinces de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoa, Gia Lai, Kon Tum, ainsi qu’aux ministères et aux organes spécialisés.Le chef du gouvernement a demandé de mobiliser tout le système politique, d’annuler les réunions non urgentes pour se concentrer sur la direction des mesures de lutte, de répondre de manière proactive à cette tempête tropicale et d’en minimiser les dégâts.Il a également recommandé de faire en sorte que la population s’éloigne le plus possible des zones dangereuses, de disposer des forces pour assurer la sécurité, la sûreté et la protection des biens de la population, de faire des provisions de vivres et d’eau potable aux zones d’évacuation, de prévenir les risques d’inondations et de glissements de terrain, et préparer des moyens nécessaires aux recherches et au sauvetage.