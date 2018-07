Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a recommandé mercredi à Hanoi à la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) de régler efficacement les problèmes impérieux directement liés aux travailleurs.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la réunion avec la Confédération générale du travail du Vietnam, le 27 juillet à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une réunion avec la CGTV, il a procédé à un tour d’horizon de la situation socio-économique du pays au cours des premiers mois de l’année 2018, indiquant que les réalisations accomplies montrent de grands efforts du Parti, de l’armée et du peuple entiers, auxquelles les travailleurs et syndicalistes vietnamiens ont apporté des contributions très importantes.

Les activités de la CGTV et des syndicats à tous les niveaux ont également contribué à galvaniser les leurs membres, à les inciter à soutenir les efforts du gouvernement dans la rénovation, la direction et la gestion du développement économique comme dans la lutte contre la corruption, a-t-il noté.

Mais il n’en reste pas moins que des lacunes devraient être remédiées, a-t-il poursuivi, évoquant le salaire encore modique d’une partie de travailleurs, la fraude à la sécurité sociale, les institutions syndicales naissantes qui peinent à résoudre les difficultés d’habitation des travailleurs, de scolarisation de leurs enfants, la dissolution et la faillite des entreprises coûtant de nombreux emplois.

Il y a également d’importants progrès à faire pour améliorer le bilan des accidents du travail, avec près de 9.000 accidents du travail qui ont fait environ 9.000 victimes, dont 928 sont décédés.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec les responsables de la Confédération générale du travail du Vietnam, le 27 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le Premier ministre a demandé à la CGTV d’accélérer la construction des institutions syndicales, en premier lieu des logements pour les travailleurs, aux syndicats à tous les niveaux à accélérer la réforme des procédures administratives.

En outre, il faudrait promouvoir le développement du marché du travail, prévenir les accidents du travail, prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des travailleurs, élever l’efficacité de la réception et de la résolution des problèmes préoccupants touchant directement aux travailleurs.

En 2017 et au cours des six premiers mois de 2018, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a dialogué avec près de 2.000 ouvriers des localités de la région économique de pointe du Centre et près de 1.000 autres des parcs industriels dans le delta du fleuve Rouge.

Un groupe de travail du chef du gouvermement a inspecté la mise en œuvre des politiques pour les travailleurs dans la province de Dông Nai, une année après la rencontre entre Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec les travailleurs dans les provinces clés du Sud. – VNA