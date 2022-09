Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé lundi 12 septembre, à des mesures plus énergiques pour une meilleure efficacité du travail de prévention et de lutte contre les incendies, exigeant le renforcement de la responsabilisation des responsables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence nationale. Photo: VNA



Les chefs des comités du Parti, des autorités, des agences, des organisations, des unités, des entreprises ... doivent d’abord être responsables d’assurer la sécurité, la prévention et la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage dans la limite de leurs attributions et sous leur autorité, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence nationale.

Il a affirmé que la prévention et la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage sont l’une des tâches régulières et importantes de l’œuvre de protection de la sécurité nationale et du maintien de l’ordre et de la paix sociaux, de protection de la santé et de la vie des personnes, contribuant à créer un environnement sûr et sain pour le développement socio-économique.

Le chef du gouvernement a mis en garde contre les risques d’incendie ou d’explosion en particulier dans les immeubles, les zones résidentielles, les habitations faisant à la fois office d’établissements de production et de commerce, les marchés populaires, les centres commerciaux et les parcs industriels.

Vue de la visioconférence nationale. Photo: VNA



Le changement climatique et les catastrophes naturelles évoluent toujours dke manière complxe, les risques de feu de forêts sera plus élevés, les changements géologiques dans certaines régions entraînent un risque de tremblement de terre, nécessitant une préparation aux activités d’intervention d’urgence, de recherche et de sauvetage, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de se concentrer sur la mise en œuvre drastique et efficace des tâches essentielles de prévention et de lutte contre les incendies, de sauvetage et d’assurer la sécurité de la vie des personnes, au service du développement socio-économique.

En conséquence, il a ordonné de continuer de déployer efficacement la Directive n°47-CT/TW et la Conclusion n°02 en date du 18 mai 2021 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti dans le travail de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que des textes pertinents de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre. - VNA