Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux ministères, aux agences et aux comités populaires des provinces et des villes de remédier immédiatement aux lacunes dans la prévention et le contrôle de la corruption et de stimuler les pratiques d’épargne.

La mission de contrôle n°1 du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines travaille à Dông Nai. Photo : VNA

Dans une dépêche datée du 3 octobre, il a exhorté les responsables des ministères, des secteurs et des localités à vulgariser les résultats de la prévention et de la lutte contre la corruption sur la période 2012-2022 ainsi que les tâches et les solutions pour les temps à venir.Le chef du gouvernement leur a demandé de rester résolus et persévérants dans la mise en œuvre des mesures de lutte avec une plus grande détermination politique et des actions plus fortes, plus drastiques et plus efficaces.Il est également nécessaire d’améliorer la qualité et l’efficacité de la diffusion et de l’éducation pour sensibiliser les responsables du Parti, les membres et les fonctionnaires, a-t-il noté, soulignant l’importance de continuer à perfectionner les mécanismes, les politiques et les lois sur la gestion socio-économique et la prévention et la lutte contre la corruption.Une discipline renforcée et des sanctions strictes doivent être appliquées pour traiter tous les cas de corruption, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a également demandé aux responsables des ministères, des secteurs et des localités de continuer à perfectionner l’organisation de l’appareil et à accroître la capacité et l’efficacité opérationnelle des bureaux et unités impliqués dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. – VNA