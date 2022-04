Photo: chinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de demander aux ministères de la Sécurité publique, des Finances, du Plan et de l'Investissement, de l'Information et de la Communication, à la Banque d'État, au Comité d'État de la Bourse de mettre en œuvre des mesures visant à stabiliser le marché boursier et le marché des obligations d'entreprises.

Concrètement, les ministères des Finances et du Plan et de l'Investissement et, la Banque d'État doivent suivre de près l'évolution des marchés financier, monétaire, boursier et obligataires nationaux et internationaux ; fournir des informations officielles et précises sur la politique, l'orientation opérationnelle et la situation macroéconomique, la sécurité du système financier et monétaire, la mise en œuvre drastique, stricte et efficace du programme de relance économique et les résultats commerciaux de l'entreprise.

Le ministère de l'Information et de la Communications continue d'ordonner aux agences de presse de fournir des informations opportunes, officielles et précises sur les marchés boursier, obligataire et les activités de production, et d'affaires des entreprises, la situation macroéconomique.

Le ministère de la Sécurité publique en collaboration avec le ministère des Finances, la Banque d'État du Vietnam et les agences compétentes pour renforcer la compréhension du marché boursier et du marché des obligations d'entreprise ; traiter strictement les violations de la loi, en particulier la diffusion de fausses nouvelles. -VNA