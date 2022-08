Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à dresser un projet de construction d’au moins un million d’appartements pour les ouvriers et personnes à bas revenus d’ici à 2030, lors d’une conférence sur le développement des logements sociaux organisée en présentiel et en ligne avec 19 villes et provinces, le 1er août à Hanoï.



Le chef du gouvernement a rappelé que jusqu'à présent, 7,8 millions de m² de logements sociaux avaient été construits, au bénéfice de centaines de milliers d’ouvriers et de personnes à faible revenus.



Affirmant que le développement des logements sociaux relevait de la responsabilité de l'État, de la société et du peuple, Pham Minh Chinh a ordonné aux organes compétents de se concentrer sur la résolution des problèmes et de chercher à réduire les procédures administratives dans la mise en œuvre des projets de construction de logements sociaux...



Le Premier ministre a également appelé les banques à favoriser les investissements des entreprises dans le développement des logements sociaux, à proposer des prêts à taux préférentiels pour les personnes dans le besoin…-VNA